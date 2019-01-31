У Львівській області напали на в. о голови райсуду і зламали йому ногу

Фото: Маркіян Самсін (podpravda com)

Поліція відкрила кримінальне провадження

На виконуючого обов'язки голови Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Маркіяна Самсіна напали й зламали ногу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу судової влади України.

Повідомляється, що невідомий чоловік разом із спільниками здійснив напад на суддю. На місце події приїхали співробітники поліції, проте правопорушники не були затримані на місці.

"Вказане кримінальне провадження внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві у вересні біля власного будинку було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука. Він пов'язує напад з професійною діяльністю, про що свідчать погрози розправитися з суддею. Під головуванням Сергія Дячука відбуваються слухання справи вбивства людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Полтаві в центрі невідомі побили суддю Ларису Гольнік. На подружжя напали в центрі міста, коли вони йшли з Жовтневого районного суду, де працює Гольнік.