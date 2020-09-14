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У Львівській області наїхали на дорожніх робітників, є жертва

Автор: РБК-Україна

На трасі Львів-Ужгород, недалеко від міста Новий Калинів Самбірського району, автомобіль "ГАЗель" виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельній компанії, які виконували дорожні роботи. В результаті події один робітник загинув, інший з травмами був госпіталізований.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За попередніми даними, водій автомобіля не впорався з керуванням. Він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Від отриманих травм загинув на місці 26-річний житель Самбора.

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За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків сталося масштабне ДТП, в результаті якого постраждали 20, загинули 6 осіб.

Крім того, у Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі, в результаті чого постраждали двоє людей.

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