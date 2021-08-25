У Львівській області чоловік погрожував перехожим зброєю, йому загрожує сім років тюрьми

У Бродах Львівської області поліцейські затримали чоловіка, який погрожував перехожим зброєю. У нього вилучили пістолет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області .

25 серпня близько 10:00 правоохоронцям надійшло повдіомлення про те, що на вулиці Гончарській невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його.

Порушником виявився 61-річний мешканець одного з сіл Золочівського району.

Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.