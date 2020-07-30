У Львівській області Лавру УГКЦ закрили на карантин через спалах COVID-19

Святоуспенська Унівська Лавра Української греко-католицької церкви (УГКЦ) йде на карантин. ПЛР-тест виявив коронавірус у священнослужителів.

Про це повідомляє у Facebook Святоуспенська Унівська Лавра.

"Святоуспенська Унівська Лавра з причин виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання на COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні фіксують ріст хворих на коронавірус, сьогодні було встановлено черговий добовий антирекорд.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 липня Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.

Також повідомлялося, що 26 липня спалах коронавірусу виявили в гуртожитку столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".