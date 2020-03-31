ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області від коронавірусу одужала перша пацієнтка

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:34
У Львівській області від коронавірусу одужала перша пацієнтка
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Перший результат тесту на коронавірус в жінки виявився позитивним, а решта - негативні

У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, у 50-річної пацієнтки, яка є мешканкою Львова, виявили коронавірус після її повернення із Німеччини. Жінку госпіталізували, де вона перебувала на амбулаторному лікуванні. Перший результат тесту на коронавірус у неї виявився позитивним, а другий і третій тест - негативні.

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько прокоментував ситуацію з вилікуваною пацієнткою.

"Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 у Львівській області",- заявив Васько.

Нагадаємо, у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні. З завтрашнього дня розпочнуть звітувати про результати роботи штабу, який створений при керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусу.

Також станом на ранок 31 березня кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 549.

Індонезія закриє в'їзд для іноземців Сезон в чемпіонаті Іспанії можуть недограти
Новини України Львовская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся