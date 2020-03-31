У Львівській області від коронавірусу одужала перша пацієнтка

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Перший результат тесту на коронавірус в жінки виявився позитивним, а решта - негативні

У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, у 50-річної пацієнтки, яка є мешканкою Львова, виявили коронавірус після її повернення із Німеччини. Жінку госпіталізували, де вона перебувала на амбулаторному лікуванні. Перший результат тесту на коронавірус у неї виявився позитивним, а другий і третій тест - негативні.

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько прокоментував ситуацію з вилікуваною пацієнткою.

"Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 у Львівській області",- заявив Васько.

Нагадаємо, у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні. З завтрашнього дня розпочнуть звітувати про результати роботи штабу, який створений при керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусу.

Також станом на ранок 31 березня кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 549.