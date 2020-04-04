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У Львівській області від коронавірусу одужав третій пацієнт

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 22:41
У Львівській області від коронавірусу одужав третій пацієнт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З лікарні виписали 57-річного чоловіка

У Львівській області вилікувався від коронавірусу вже третій пацієнт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко, одужання від захворювання на коронавірус підтвердили у 57-річного чоловіка. Хворобу у чоловіка виявили після того, як він повернувся з Італії.

"Перший результат тесту на коронавірусну інфекцію виявився позитивним. Другий та третій - негативними", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області від коронавірусу вже вилікували 3 людини. Вчора одужання від коронавірусу підтвердили у 71-річного чоловіка та жінки, чий чоловік вилікувався від коронавірусу минулого тижня.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу вилікувався народний депутат Руслан Горбенко. У понеділок Горбенка випишуть з лікарні. На момент госпіталізації стан народного обранця був важким

Крім того, перше одужання хворого на коронавірус пацієнта підтвердили у Вінниці. З лікарні виписали 32-річного чоловіка, який захворів на коронавірус після подорожі Європою.

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