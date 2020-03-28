У Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом

У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання вірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної держадміністрації.

Зазначається, що хворі мали контакт з людиною, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

"Пацієнти - чоловік 50-ти років і хлопець 16-ти років. За результатами тесту, який отримали - у хворих позитивні результати. У обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Пацієнти знаходяться в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

На цей час у Львівській області коронавірусом захворіло 5 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області почнуть масово тестувати на коронавірус. За словами голови області Максима Козицького, першими пройдуть тести українці, які нещодавно повернулися з-за кордону, або ті, хто мав контакт із зараженими коронавірусом.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.