У Львівській області у ДТП потрапив автобус з 44 туристами

Внаслідок аварії постраждала одна з пасажирок

У Львівській області поблизу Золочева сьогодні вранці, 19 серпня, у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з 44 туристами. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Zaxid.net.

Як зазначається, туристичний автобус який їхав з Херсону до Варшави з'їхав у кювет поблизу Золочева, внаслідок аварії постраждала одна із пасажирок автобуса та водій Mercedes.

У поліції зазначили, що водій Mercedes допустив зіткнення з автобусом, у якому перебувало 44 пасажири. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 серпня у Польщі у ДТП потрапив автобус з українськими туристами. Автобус направлявся зі Львову до Відня. Внаслідок аварії загинули троє українців. Загалом у автобусі боло 54 людини - всі громадяни України. Наразі водія автобусу затримано, йому загрожу 10 років позбавлення волі.

Крім того, у польській прокуратурі повідомляли, що сьогодні водієві планують оголосити про підозру. За попередньою версією аварія сталася через те, що водій значно перевищив швидкість.