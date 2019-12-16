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У Львівській області в ДТП загинув пішохід

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 11:54
У Львівській області в ДТП загинув пішохід
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини події

На автодорозі Київ-Чоп у Львівській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Львівської області.

Зазначається, що аварія сталася 15 грудня близько 21:35 в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Шкода Октавія", 35-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, також жителя Львова віком 64 роки. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Поліцейські розслідують обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобілів Mercedes-Benz і Mazda Premacy, в результаті чого загинула одна людина.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 16 грудня, у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули дві людини.

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