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У Львівській області в ДТП загинула одна людина, ще 3 травмовані

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 14:14
У Львівській області в ДТП загинула одна людина, ще 3 травмовані
Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Інцидент стався вранці 8 вересня

У неділю, 8 вересня, на автодорозі "Київ-Чоп" в результаті зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинула одна людина та ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, близько 07:20 між селами Плав’я та Тухолька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Volvo та легкового автомобіля Opel Vectra. В результаті зіткнення на місці події загинув водій Opel, 32-річний іноземець.

Також постраждали троє пасажирів Opel, двоє іноземців та жителька Закарпатської області. Постраждалі з різними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

"Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів на автошляху "Харків - Сімферополь". В результаті ДТП загинули 4 людини, ще четверо отримали поранення. Серед жертв та постраждалих троє іноземців. Також отримали травми дві малолітні дитини.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області сталося зіткнення вантажівки та мікроавтобусу. В результаті ДТП постраждали 6 людей - водій та пасажири мікроавтобусу. Обставини інциденту з'ясовувалися.

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