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У Львівській області в ДТП загинула людина

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 12:35
У Львівській області в ДТП загинула людина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП у Львівській області

У селищі Брюховичі (Львівська область) в результаті зіткнення двох автомобілей загинула одна людина, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Зіткнулись автомобілі "ЗАЗ1102", яким керував 54-річний львів’янин та "БМВ-530", за кермом якого перебував 27-річний мешканець Брюховичів. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

"Внаслідок зіткнення водій "Таврії" отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, його пасажирка госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Героїв Майдану, унаслідок якої загинули дві людини. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Крім того, в Івано-Франківській області на автодорозі "Мукачево-Львів" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автомобіля, в результаті чого загинули 2 людини.

РБК-Україна писало, що у Херсоні сталося зіткнення двох маршруток з пасажирами.

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