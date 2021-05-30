У Львівській області авто в'їхало в будинок, є четверо постраждалих

У Львівській області автомобіль в'їхав в будинок. В результаті події постраждали четверо людей.
Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
За даними департаменту, аварія сталася близько 23:40 годин 29 травня на вулиці Галицькій.
"Водій ВАЗ-2110, житель міста Мостиська, не впорався з керуванням і в'їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні.
Також у ньому наголошується, що причини ДТП в даний момент з'ясовуються.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це було ускладнено рух транспорту.
Раніше сталось ДТП в Хмельницькій області, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.
Зазначимо, у Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки.