У Львівській області авто в'їхало в будинок, є четверо постраждалих

У Львівській області автомобіль в'їхав в будинок. В результаті події постраждали четверо людей.

Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації .

За даними департаменту, аварія сталася близько 23:40 годин 29 травня на вулиці Галицькій.

"Водій ВАЗ-2110, житель міста Мостиська, не впорався з керуванням і в'їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні.

Також у ньому наголошується, що причини ДТП в даний момент з'ясовуються.