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У Львівській області авто в'їхало в будинок, є четверо постраждалих

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Мостиська, Неділя 30 травня 2021 15:12
У Львівській області авто в'їхало в будинок, є четверо постраждалих Фото: у Львівській області сталось ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області автомобіль в'їхав в будинок. В результаті події постраждали четверо людей.

Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

За даними департаменту, аварія сталася близько 23:40 годин 29 травня на вулиці Галицькій.

"Водій ВАЗ-2110, житель міста Мостиська, не впорався з керуванням і в'їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані", - зазначено в повідомленні.

Також у ньому наголошується, що причини ДТП в даний момент з'ясовуються.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це було ускладнено рух транспорту.

Раніше сталось ДТП в Хмельницькій області, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.

Зазначимо, у Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки.

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