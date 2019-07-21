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У Львівській області автомобіль збив людей на зупинці

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 15:53
У Львівській області автомобіль збив людей на зупинці
Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

В результаті ДТП загинула жінка, діти госпіталізовані

У неділю, 21 липня, на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка та постраждали 2 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними поліції, у селі Козьова, Сколівського району, автомобіль Renault Trafic виїхав за межі автодороги та збив 42-річну жінку з двома дітьми. Після зіткнення автомобіль з'їхав в кювет та перевернувся.

Зазначається, що жінку та її двох доньок 12 та 14 років з тілесними ушкодженнями доставили до місцевої лікарні. Однак від отриманих травм жінка померла, стан дітей наразі уточнюється.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом.

Поліція затримала водія Renault Trafic та встановлює причини події. Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 21 липня в Кременчуку на проспекті Свободи автомобіль врізався в залізо-бетонну опору. В результаті зіткнення загинули 3 людини, які перебували в салоні автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що у місті Жовті Води автомобіль Ford Mondeo врізався в дерево. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще четверо - постраждали. Постраждалі перебуваються у важкому стані. Поліція встановлює обставини події.

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