В Львівській області при аварії на шахті загинув робочий

В Сокальському районі Львівської області сьогодні, 24 березня, трапилась аварія на шахті, що привела до загибелі одного з робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що повідомлення про пригоду надійшло в Сокальське відділення поліції близько шостої ранку. На місце події одразу відправилась слідчо-оперативна група.

"Поліцейські встановили, що на глибині близько 500 метрів внаслідок обвалу породи загинув 40-річний мешканець Червонограда, гірничий робітник очисного забою", - повідомили правоохоронці.

Окрім того, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що обвал відбувся на шахті "Надія" Сокальського району близько третьої ночі.

"В наслідок обвалу більше за даними ніхто не постраждав, силами рятувального загону проводяться розкопувальні роботи", - повідомив Зінкевич.

Також він додав, що в даний час рятувальники намагаються витягнути тіло загиблого гірника з-під обвалу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі. Поблизу міста Новий Розділ сьогодні, 23 березня, виникло загоряння сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі на площі 900 квадратних метрів.