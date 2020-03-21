У Львівській області у 44 осіб підозрюють коронавірус

У Львівській області перевіряють 44 людини на коронавирус. Про це повідомили у Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що 20 березня з підозрою на коронавірус з'явилося ще 10 осіб - 8 госпіталізували, ще 2 знаходяться на самоізоляції.

"В інфекційну лікарню госпіталізовано 8 осіб з міст: Львів, Стрий, Пустомити, а також Кам'янка - Бузького району Тернопільської області. Двоє хворих - з Золочівського району та міста Львова знаходяться на самоізоляції. Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять у Київ. Зараз на госпіталізації в обласній інфекційній клінічній лікарні - 37 осіб. На самоізоляції перебувають 7 осіб", - повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

Нагадаємо, 20 березня кількість заражень коронавірусом в Україні зросла до 41 людини. Один з випадків інфікування був зафіксований у Львівській області. Серед інфікованих троє людей померли.

Також РБК-Україна писало, що станом на вечір п'ятниці, 20 березня, за кордоном від коронавіруса COVID-19 померли три українця. 146 громадян України знаходяться на карантині за кордоном.