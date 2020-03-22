У Львівській області понад 20 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус

У Львівській області у період з 17:00 21 березня по 8:00 22 березня з підозрою на коронавірус госпіталізований ще 21 пацієнт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, пацієнти з міста Львова, Дрогобицького та Стрийського, Кам'янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 людини. На самоізоляції перебувають 30 осіб. За весь час виписано - 11 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 21 березня, кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47 випадків.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян. Після закриття кордонів через пандемію коронавіруса в Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 59 494 громадяни.