У Львівській області 14 осіб отруїлися в місцевому ресторані

У Львівській області 14 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в місті Борислав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я обласної держадміністрації.

Повідомляється, що пацієнти зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, болі в животі, частий рідкий стілець були госпіталізовані протягом 11-12 грудня в КНП "Центральна міська лікарня міста Борислава".

За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі, їли піцу, салат "Цезар" та інші страви. У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика.

За станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, один знаходився на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, в Миколаєві увечері 14 грудня біля придорожнього кафе по вулиці Одеське Шосе виявили тіла двох далекобійників, ще троє були госпіталізовані. За даними правоохоронців, в даний час причина смерті далекобійників невідома, але загиблі і постраждалі вживали їжу і алкоголь в придорожньому кафе. У лікарню госпіталізували далекобійників 33-х, 38-ми та 57-ми років, один з них у важкому стані.