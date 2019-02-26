У Львівській обл. водій маршрутки на смерть збив пішохода

Поліцейські встановлюють обставини події

Во Львовской области водитель маршрутного такси сбил насмерть 28-летнего пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

ДТП произошло вчера вечером, в селе Скнилов Пустомытовского района.

"Водитель маршрутного такси Mercedes, 58-летний житель одного из сел Пустомытовского района, совершил наезд на пешехода, 28-летнего местного жителя. В результате удара мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в одной из львовских больниц", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, вчера в селе Новые Петровцы под Киевом полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем, а затем въехал в здание магазина.

Также РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе в ночь с 15 на 16 февраля и скрылся с места происшествия.