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У Львівській обл. в результаті ДТП постраждало більше 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 18:36
У Львівській обл. в результаті ДТП постраждало більше 10 осіб
Фото: ДТП у Львівській області (npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждало 16 осіб

У Львівській області у місті Золочів на автодорозі Львів-Тернопіль у суботу, 8 червня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що сталось зіткнення вантажівки "ГАЗ" з мікроавтобусом Mercedes, що призвело до того, що з вантажівки випала бочка, яка пошкодила автомобіль Chevrolet Captiva та Honda CR V. Після цього вантажівка "ГАЗ" здійснила зіткнення з автомобілем Opel Combo.

"Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водії "Мерседеса" та "Опеля", а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком 38-67 років. Вони є мешканцями Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та міста Тернопіль. Також травми отримали пасажир "Опеля", 47-річний мешканець Хмельниччини, та пасажир "ГАЗу", 48-річний житель Буського району", - повідомили правоохоронці.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) КК України. В даний час правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині в ДТП зі шкільним автобусом постраждали 23 людини. За даними поліції, 75-річний водій машини не помітив напрямку руху автобуса, коли перетинав проїжджу частину, він застосував екстрене гальмування, але не зміг уникнути лобового зіткнення - в результаті автомобіль відкинуло в кювет.

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