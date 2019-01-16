У Львівській обл. поховали журналіста Кисіля, загиблого в ДТП у Польщі

Фото: Роман Кісіль (facebook.com/roman kisil 90)

Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати

У Дрогобичі (Львівська область) сьогодні, 16 січня, відбулася церемонія похорону українського журналіста Романа Кісіля та його матері Надії, які трагічно загинули в автокатастрофі в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

На похорони журналіста прийшли місцеві жителі, численні друзі та колеги журналіста з Києва, Львова та Варшави.

Відспівування журналіста і його матері пройшло в місцевій церкві святих Ольги і Володимира.

Фото: похорон Романа Кісіля (Укрінформ)

Нагадаємо, Роман Кисіль загинув 10 січня 2019 року.

Аварія сталася в місті Ілка Мазовецького воєводства. Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.

Важкі травми отримала дружина журналіста. Жінка була доставлена в реанімаційне відділення лікарні в Радомі.

В автомобілі була і однорічна дитина, хлопчик у задовільному стані перебував на обстеженні в лікарні.

РБК-Україна також писало, що в Київській області 20 жовтня 2018 року в результаті зіткнення автобуса, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", з вантажівкою загинула актриса Марина Поплавська.