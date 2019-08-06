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У Львівській області зафіксовано масове отруєння

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 11:29
У Львівській області зафіксовано масове отруєння
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Стан усіх пацієнтів середньої важкості

У Львівській області з отруєнням були госпіталізовані 9 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вказано, що потерпілі 4 серпня харчувались на поминках в с. Шум’яч Турківського району - вживали страви домашнього приготування.

"До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до Турківської ЦРЛ пацієнтів з симптомами ентероколіту: підвищення температури тіла, пронос, болі в животі, загальна слабкість. З’ясовано, що потерпілі 04.08.2019 року харчувались на поминках в с. Шум’яч Турківського району - вживали страви домашнього приготування", - сказано у повідомленні.

Так, усього за допомогою звернулось 10 осіб, з них 9 госпіталізовано, 1 пацієнт лікується амбулаторно (відмова від госпіталізації). Станом на 19:00 5 серпня 1 пацієнт виписаний на вимогу. В стаціонарі залишається 8 осіб. Стан усіх пацієнтів середньої важкості.

Нагадаємо, у кінці липня у ресторані "Княжий двір" в селі Сокільники біля Львова отруїлися 8 людей. Так, отруїлися люди, які святкували в закладі день народження і хрестини.

Як писало РБК-Україна, згодом медики встановили причину масового отруєння людей в селі Сокільники (Львівська область), яке відбулося 31 липня. Так, у хворих, яких госпіталізували в Львівську обласну інфекційну лікарню, медики виявили сальмонельоз.

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