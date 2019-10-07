У Львівській обл. податківець змушував підприємця купити нелегальний алкоголь

Слідчі львіського управління Державного бюро розслідувань (ДБР), затримали начальника відділу одного з районних управлінь Державної податкової служби за вимагання хабара у підприємця. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ДБР.

Встановлено, що податківець змушував підприємця купити 1000 пляшок горілки з підробленими акцизними марками на суму 51 тис. гривень для подальшої реалізації.

"Крім цього, він отримав 300 доларів неправомірної вигоди від того ж підприємця за нестворення перешкод у його діяльності, пов’язаній з реалізацією алкогольної продукції", - зазначає ДБР.

Правоохоронці затримали податківця під час отримання грошей. На місці у нього було вилучено неправомірну вигоду в сумі 51 тис. гривень та 300 доларів, а також 50 ящиків алкогольних напоїв, тютюнові вироби невідомого походження.

Крім того, у податківця вилучили 5 тис. доларів, 1000 злотих та понад 12 тис. гривень, які він мав при собі. У зв'язку з цим слідчі ДБР перевіряють причетність інших службових осіб податкової служби до протиправної діяльності.

Затриманому наразі повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Фото: затримання податківця (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше слідчі ДБР у Житомирській області затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою у розповсюдженні наркотиків.