У Львівській міській раді 75 людей захворіли на коронавірус

За весь час карантину у Львівській міській раді коронавірус COVID-19 виявили у 75 осіб. Це 1.8% від загальної кількості працівників міськради.

Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Завтра збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах. Спочатку цифри. В ратуші працює 1643 людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб. З них 45 вже отримали негативні результати ПЛР-тестування. 30 людей перебувають на лікарняному. Це 1.8% від загальної кількості працівників”, - написав він.

За словами мера, всього було протестовано 50% усіх працівників.

Садовий також зазначив, що завтрашня сессія відбудеться у приміщенні Шевченківської райадміністрації. Доступ до залу засіданнь будуть мати лише депутати та ті, від кого безпосередньо залежить процес.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах; Львів потрапив у помаранчеву зону.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу, найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільської області.