Львівська поліція затримала зловмисника, який погрожував підірвати гранату

Фото: затримання зловмисника (lv.npu.gov.ua)

Ним виявився 27-річний львів'янин, зброї при чоловікові не виявилося

Львівська поліція завершила спецоперацію у ресторані у місті Винники, де невідомий погрожував підірвати гранату. Про це передає РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, в результаті події ніхто не постраждав. А затриманим виявився 27-річний львів'янин.

"Зброї і боєприпасів при ньому не було. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід", - повідомили в прес-службі.

Уточнюється, що чоловіка затримали близько 22:40, а зайшов він у ресторан в 19:30. За даним інцидентом проводиться досудове розслідування.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років", - додали в поліції.

Фото: затримання зловмисника (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в ресторан у місті Винники під Львовом близько 19:30 зайшов невідомий, який заявив, що у нього є граната і він може її підірвати. Поліція вела з чоловіком переговори, щоб він цього не робив.