Під Львовом сталася потрійна ДТП: є жертва

Біля села Сокільники на об'їзній дорозі Львова зіткнулися вантажівка і два легкових автомобілі. В результаті аварії загинула 70-річна жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.
Повідомляється, що сталося зіткнення вантажівки DAF під керуванням 45-річного жителя місто Дніпро і легкових автомобілів Renault Kangoo, яким керував 74-річний львів'янин, і Mercedes - BENZ 200Е під керуванням 22-річного жителя Львівського району.
В результаті ДТП загинула 70-річна пасажирка автомобіля Renault Kangoo. Водія цього ж автомобіля госпіталізували в лікарню.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Нагадаємо, що у Черкасах водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. В результаті аварії загинула молода дівчина.