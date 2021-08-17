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Під Львовом сталася потрійна ДТП: є жертва

Автор: РБК-Україна

Біля села Сокільники на об'їзній дорозі Львова зіткнулися вантажівка і два легкових автомобілі. В результаті аварії загинула 70-річна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Повідомляється, що сталося зіткнення вантажівки DAF під керуванням 45-річного жителя місто Дніпро і легкових автомобілів Renault Kangoo, яким керував 74-річний львів'янин, і Mercedes - BENZ 200Е під керуванням 22-річного жителя Львівського району.

В результаті ДТП загинула 70-річна пасажирка автомобіля Renault Kangoo. Водія цього ж автомобіля госпіталізували в лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, що у Черкасах водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. В результаті аварії загинула молода дівчина.

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