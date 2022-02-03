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Під Львовом сталася ДТП за участі маршрутки: є загиблий та шестеро постраждалих

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 лютого вранці селі Рясна Руська (Львівська область) зіткнулися маршрутка та легкове авто. Є загиблий, ще шестеро людей госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, авто "Шкода Октавія", під керуванням 39-річного жителя Львова, виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з автобусом сполученням "Львів-Зелів", яким керував 47-річний мешканець Львівського району.

Відомо, що внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події.

Також у лікарню доставлені водій та п’ятеро пасажирів автобуса - правоохоронці встановлюють їх особисті дані, діагнози уточнюють медики.

Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото: під Львовом сталася ДТП за участі маршрутки (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Польщі сталося ДТП за участю автобуса в якому перебували українці.

Додамо, у Рівненській області сталася ДТП на залізничному переїзді за участі пасажирського потяга та вантажівки.

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ДТПЛьвівська область