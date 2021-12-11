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Під Львовом сталася ДТП за участі маршрутки: постраждали 7 людей

Автор: Марія Кучерявець

Неподалік с. Верчани (Львівська область) на трасі Стрий-Дашава сталося ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Внаслідок чого постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Дорожньо-транспортна пригода. 10 грудня, близько 21:30 на автодорозі "Стрий-Дашава", неподалік с. Верчани Стрийського району", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що 43-річий місцевий житель, водій вантажівки Volvo з напівпричепом Krone, не впорався з керуванням та з’їхав у правий кювет, через що напівпричіп залишився на проїзній частині дороги.

Внаслідок чого водій 45-річний водій мікроавтобуса Mercedеs допустив з ним зіткнення.

В результаті ДТП за медичною допомогою в місцеву лікарню звернулись водій та шість пасажирів автобусу. Двоє з потерпілих госпіталізовано.

Обставини події встановлюються.

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ДТПЛьвівська область