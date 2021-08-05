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Під Львовом сталася ДТП з постраждалими за участю автомобіля поліції

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Львів, Четвер 05 серпня 2021 16:05
Під Львовом сталася ДТП з постраждалими за участю автомобіля поліції Фото: під Львовом сталася ДТП за участю поліцейських: є постраждалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. За попередніми даними, в аварії є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Varta1.

За його даними, зіткнулися поліцейський автомобіль Renault Duster і Skoda Octavia зі львівськими номерами. В результаті аварії постраждали три людини.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

Видання опублікувало відео і фотографії з місця ДТП. На них видно пошкоджені автомобілі. У поліцейської машини розбита передня частина, у Skoda Octavia - заднє ліве крило і пасажирські двері.

Фото: під Львовом сталася ДТП за участю поліцейських: є постраждалі (varta1.com.ua)

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ДТП полиция постраждалі Львовская область
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