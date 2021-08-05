Під Львовом сталася ДТП з постраждалими за участю автомобіля поліції

Сьогодні вдень на автодорозі Львів-Ужгород у селі Оброшине (Львівська область) сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. За попередніми даними, в аварії є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Varta1 .

За його даними, зіткнулися поліцейський автомобіль Renault Duster і Skoda Octavia зі львівськими номерами. В результаті аварії постраждали три людини.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

Видання опублікувало відео і фотографії з місця ДТП. На них видно пошкоджені автомобілі. У поліцейської машини розбита передня частина, у Skoda Octavia - заднє ліве крило і пасажирські двері.

Фото: під Львовом сталася ДТП за участю поліцейських: є постраждалі (varta1.com.ua)