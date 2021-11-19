Під Львовом вантажівка на смерть збила 22-річного чоловіка

Аварія сталася приблизно о 06:00 на об'їзній дорозі Львова. 22-річний мешканець Івано-Франківської області переходив дорогу у забороненому місці. У цей час його збила фура МАН, за кермом якої знаходився 58-річний львів'янин. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.