Під Львовом у ДТП потрапили автобус та авто: багато постраждалих

На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та легкове авто. В результаті в салоні машини затисло пасажирку та водія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.
Інцидент стався 9 січня приблизно о 09.30. Рятувальникам повідомили, що поряд із селом Новий Став в аварію потрапили автобус "Еталон" та автомобіль марки Mazda 5.
Внаслідок зіткнення в салоні авто затисло пасажирку та водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження вивільнили їх із машини. Також у автомобілі знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків, отримав легкі травми. В автобусі, який слідував за маршрутом Радехів-Львів, травмовано водія.
Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.
За даними прес-служби МВС у Facebook, всього в аварії постраждали 7 людей, серед яких 9-річний хлопчик. Його та ще двох людей з авто - водія та 35-річну мешканку Луцька - відправили до лікарні. Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса та три його пасажирки 22, 33 та 46 років - усі мешканки Львівського району.
На місці працювали 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з'ясовуються.
Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліція Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Нагадаємо, громадянин України у віці 29 років загинув у ДТП у Польщі. Аварія сталася в суботу вранці у населеному пункті Страмниця Західнопоморського воєводства.