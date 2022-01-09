Під Львовом у ДТП потрапили автобус та авто: багато постраждалих

Інцидент стався 9 січня приблизно о 09.30. Рятувальникам повідомили, що поряд із селом Новий Став в аварію потрапили автобус "Еталон" та автомобіль марки Mazda 5.

Внаслідок зіткнення в салоні авто затисло пасажирку та водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження вивільнили їх із машини. Також у автомобілі знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків, отримав легкі травми. В автобусі, який слідував за маршрутом Радехів-Львів, травмовано водія.

Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

За даними прес-служби МВС у Facebook, всього в аварії постраждали 7 людей, серед яких 9-річний хлопчик. Його та ще двох людей з авто - водія та 35-річну мешканку Луцька - відправили до лікарні. Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса та три його пасажирки 22, 33 та 46 років - усі мешканки Львівського району.

Фото: автобус та автомобіль потрапили у ДТП (facebook.com/mvs.gov.ua)

На місці працювали 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з'ясовуються.

Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліція Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.