Во Львове задержали водителя маршрутки, которого лишили права на вождение почти год назад

Патрульные полицейские на улице Выговского во Львове обнаружили водителя общественного транспорта, который был лишен права вождения за нетрезвую езду. Правоохранители изъяли карту водителя у мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области .

50-летний мужчина, несмотря на вступившее в силу еще в январе этого года решение Жовковского районного суда, не сдал водительское удостоверение и продолжал управлять транспортными средствами. При остановке он предоставил удостоверение, которым не имел права воспользоваться.

Полицейские изъяли документ и составили постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления). Кроме того, из-за неисполнения решения суда в действиях мужчины усматриваются признаки нарушения ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Нарушителя доставили в отдел полиции для последующего выяснения обстоятельств.

Полиция напоминает: пассажиры доверяют свою жизнь водителям общественного транспорта, поэтому поставщики услуг должны соблюдать законодательство и обеспечивать максимальную безопасность.