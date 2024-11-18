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Во Львове задержали водителя маршрутки, которого лишили права на вождение почти год назад

Понедельник 18 ноября 2024 13:04
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Во Львове задержали водителя маршрутки, которого лишили права на вождение почти год назад Фото: Общественный транспорт во Львове (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Патрульные полицейские на улице Выговского во Львове обнаружили водителя общественного транспорта, который был лишен права вождения за нетрезвую езду. Правоохранители изъяли карту водителя у мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

50-летний мужчина, несмотря на вступившее в силу еще в январе этого года решение Жовковского районного суда, не сдал водительское удостоверение и продолжал управлять транспортными средствами. При остановке он предоставил удостоверение, которым не имел права воспользоваться.

Полицейские изъяли документ и составили постановление по ч. 4 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления). Кроме того, из-за неисполнения решения суда в действиях мужчины усматриваются признаки нарушения ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Нарушителя доставили в отдел полиции для последующего выяснения обстоятельств.

Полиция напоминает: пассажиры доверяют свою жизнь водителям общественного транспорта, поэтому поставщики услуг должны соблюдать законодательство и обеспечивать максимальную безопасность.

Напомним, каждый водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение, регистрационные документы на авто и полис страхования, или их электронные аналоги. Управление транспортным средством без наличия необходимых документов влечет административную ответственность согласно ст. 126 КУоАП.

Размер штрафа, если водитель вообще не имеет документов, разрешающих управление, составляет 3400 грн, а если он лишен права управлять транспортным средством – 20 400 грн.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения строго наказывается значительными штрафами и дополнительными ограничениями, направленными на обеспечение безопасности на дорогах. Нетрезвые водители представляют угрозу как для себя, так и для других участников движения. При выявлении такого нарушения на водителя налагается большой штраф, а также его могут лишить права управлять транспортным средством. Мы подробно рассказывали о размерах штрафов за это правонарушение.

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