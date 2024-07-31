RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен

Иллюстративное фото: во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку (umdpl.info)
Автор: Наталья Кава

Во Львове вечером в среду, 31 июля, юноша закрылся в квартире и открыл газ. Он угрожал взорвать дом и требовал деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Черновола, 45 на пятом этаже многоэтажки. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и экстренные службы.

"Поступило такое сообщение, что юноша угрожал взорвать газ в квартире. Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Газ в доме перекрыт, жильцы эвакуированы. С парнем проводятся переговоры, устанавливаются все обстоятельства", - рассказала представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Позже выяснилось, что юноша требовал 100 тысяч гривен от родственников.

По состоянию на 22:00 известно, что молодой человек был выведен из квартиры. С ним работают медики и правоохранители.

Фото: во Львове юноша угрожал взорвать многоэтажку и требовал 100 тысяч гривен (zaxid.net)

Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 19 июля во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион . Также было известно, что ее госпитализировали и прооперировали.

Однако позже стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовГСЧСПолицейские