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Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с ребенком: что известно

Львов, Четверг 24 октября 2024 11:26
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Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с ребенком: что известно Фото: во Львове произошло ДТП с участием трамвая (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во Львове произошла дорожно-транспортная авария с участием трамвая. Водитель сбил двух пешеходов - женщину и ее двухлетнего внука, которые переходили трамвайные пути пешеходным переходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

По информации правоохранителей, вчера вечером по улице Княгини Ольги в результате ДТП 44-летняя женщина получила серьезные телесные повреждения и была немедленно госпитализирована в реанимацию. Двухлетний мальчик не получил серьезных травм.

Правоохранители оперативно установили, что водитель трамвая, 50-летний львовянин, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция задержала его в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, которую изберет суд.

Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с ребенком: что известно

Фото: ДТП (https://www.facebook.com/MVS.LVIV/?locale=uk_UA)

Следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Напомним,что 11 октября под Львовом столкнулись автобус "Варшава - Одесса", грузовик "Новой почты" и несколько авто. Два человека погибли, 27 пострадали.

Кроме того, в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля "Газель" и маршрутного автобуса "Атаман" погибла женщина. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.

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