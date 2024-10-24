Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с ребенком: что известно

Во Львове произошла дорожно-транспортная авария с участием трамвая. Водитель сбил двух пешеходов - женщину и ее двухлетнего внука, которые переходили трамвайные пути пешеходным переходом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

По информации правоохранителей, вчера вечером по улице Княгини Ольги в результате ДТП 44-летняя женщина получила серьезные телесные повреждения и была немедленно госпитализирована в реанимацию. Двухлетний мальчик не получил серьезных травм.

Правоохранители оперативно установили, что водитель трамвая, 50-летний львовянин, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция задержала его в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, которую изберет суд.

Фото: ДТП (https://www.facebook.com/MVS.LVIV/?locale=uk_UA)

Следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.