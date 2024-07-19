Во Львове стреляли в Ирину Фарион

Во Львове вечером понедельника, 19 июля, неизвестные стреляли в Ирину Фарион. Она госпитализирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и Нацполицию.
По его данным, Фарион жив, но находится в тяжелом состоянии.
"Стрелки видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал Зинкевич.
В Национальной полиции заявили, что устанавливают обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля во Львове. Однако не уточнили имя пострадавшей.
По информации источников РБК-Украина, речь идет именно об Ирине Фарион.
Инцидент произошел сегодня, 19 июля, около 19.30 на одной из улиц Львова.
По данным полиции, неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Она была госпитализирована с ранением головы. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовской области.
В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию стрелка.
Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фариони.
В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук.
С 1991 года и до сих пор она работает преподавателем, доцентом, доктором филологических наук, и профессором кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".
С 2005 года Ирина Фарион является членом ВО "Свобода" и входит в состав политсовета партии. С 2006 года - депутат Львовского облсовета и заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки. В 2012-2014 годах была народным депутатом Украины VII созыва от ВО "Свобода". В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную Раду не была переизбрана, заняв 3-е место в своем округе с 16,35% голосов.
15 сентября 2015 года она защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (руського) языка в XIV-XVII вв.". Ее научный багаж включает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, а также более 150 научных статей и других работ.
Также Фарион является лауреатом премий имени Олексы Гирныка, Бориса Гринченко, Дмитрия Нитченко и Ивана Огиенко.
Ирина Фарион ранее была замужем за Остапом Семчишиным. Они имеют общую дочь Софию, 1989 года рождения. В настоящее время Фарион разведена.
Ранее мы рассказывали, как Ирина Фарион обнародовала личные данные проукраинского студента из Крыма. Также сообщалось, что студенты "Львовской политехники" требуют ее увольнения.
Кроме того, Фарион сделала новое скандальное заявление о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке.
Подробно о том, чем известна Фарион – читайте в материале РБК-Украина.
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