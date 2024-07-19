Во Львове стреляли в Ирину Фарион

По его данным, Фарион жив, но находится в тяжелом состоянии.

"Стрелки видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал Зинкевич.

Полиция подтверждает покушение на Фарион

В Национальной полиции заявили, что устанавливают обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля во Львове. Однако не уточнили имя пострадавшей.

По информации источников РБК-Украина, речь идет именно об Ирине Фарион.

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, около 19.30 на одной из улиц Львова.

По данным полиции, неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Она была госпитализирована с ранением головы. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовской области.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию стрелка.

Кто такая Ирина Фарион

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фариони.

В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук.

С 1991 года и до сих пор она работает преподавателем, доцентом, доктором филологических наук, и профессором кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

С 2005 года Ирина Фарион является членом ВО "Свобода" и входит в состав политсовета партии. С 2006 года - депутат Львовского облсовета и заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки. В 2012-2014 годах была народным депутатом Украины VII созыва от ВО "Свобода". В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную Раду не была переизбрана, заняв 3-е место в своем округе с 16,35% голосов.

15 сентября 2015 года она защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (руського) языка в XIV-XVII вв.". Ее научный багаж включает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, а также более 150 научных статей и других работ.

Также Фарион является лауреатом премий имени Олексы Гирныка, Бориса Гринченко, Дмитрия Нитченко и Ивана Огиенко.

Ирина Фарион ранее была замужем за Остапом Семчишиным. Они имеют общую дочь Софию, 1989 года рождения. В настоящее время Фарион разведена.

Скандалы с Фарион

Ранее мы рассказывали, как Ирина Фарион обнародовала личные данные проукраинского студента из Крыма. Также сообщалось, что студенты "Львовской политехники" требуют ее увольнения.

Кроме того, Фарион сделала новое скандальное заявление о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке.

Подробно о том, чем известна Фарион – читайте в материале РБК-Украина.

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