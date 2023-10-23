Во Львове произошел смертельный пожар: двоих детей удалось спасти

"Утром в квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Червоной Калины, 73 произошел пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели его быстро потушили, но в квартире обнаружили тело мужчины, предположительно погибшего в результате пожара.

"Были спасены 4 человека, двое из них - дети. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 м кв", - добавили в горсовете.

Пожары во Львове

2 января во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека спасены. Тогда возник пожар на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.

Кроме того, в прошлом году во Львове произошел пожар на автобусном заводе.