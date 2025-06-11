Во Львове школьник устроил стрельбу посреди класса: что известно

Сегодня, 11 июня, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором несовершеннолетний парень произвел выстрел из неизвестного оружия в направлении своего одноклассника.

Событие происходило в классе школы. По данному факту немедленно была начата проверка.

Правоохранители установили, в каком именно учебном заведении произошла стрельба и личности школьников. Ими оказались трое учеников 9 класса.

Как выяснилось, один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу. По предварительной договоренности, он произвел выстрел в сторону своего товарища. Обошлось без пострадавших.

