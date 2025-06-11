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Во Львове школьник устроил стрельбу посреди класса: что известно

Львов, Среда 11 июня 2025 14:38
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Во Львове школьник устроил стрельбу посреди класса: что известно Фото: подросток во Львове стрелял из пистолета в школе (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Подросток в одной из школ Львова устроил стрельбу посреди класса. Полицейские установили ученика, который открыл огонь.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Сегодня, 11 июня, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором несовершеннолетний парень произвел выстрел из неизвестного оружия в направлении своего одноклассника.

Событие происходило в классе школы. По данному факту немедленно была начата проверка.

Правоохранители установили, в каком именно учебном заведении произошла стрельба и личности школьников. Ими оказались трое учеников 9 класса.

Как выяснилось, один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу. По предварительной договоренности, он произвел выстрел в сторону своего товарища. Обошлось без пострадавших.

Смертельная стрельба в австрийской школе

Напомним, 10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе. Нападавшим оказался 21-летний бывший ученик этой школы.

По предварительным данным, у него был пистолет и длинноствольное ружье, вероятно, дробовик, которые принес в школу. Парень открыл огонь, а затем застрелился в туалете.

Также в доме стрелка обнаружили самодельное взрывное устройство.

В результате стрельбы погибли 10 человек, среди них - дети, по меньшей мере один взрослый и сам нападавший.

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