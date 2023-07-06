RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей

Фото: Спасатели (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночного обстрела армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело", - говорится в заявлении.

По его словам, это женщина. Козицкий добавил, что уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать в течение всей ночи.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал глава области.

Атака на Львов

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове прогремели взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛьвовВойна в Украине