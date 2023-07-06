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Во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей

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Львов, Четверг 06 июля 2023 22:28
Во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей Фото: Спасатели (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночного обстрела армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело", - говорится в заявлении.

По его словам, это женщина. Козицкий добавил, что уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать в течение всей ночи.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал глава области.

Атака на Львов

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове прогремели взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Позже стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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