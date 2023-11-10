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Во Львове работники ТЦК затолкали мужчину в авто: назначена проверка

Фото: ТЦК во Львове проведет проверку из-за скандала (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Работники военкомата во Львове силой затолкали мужчину в микроавтобус. Львовский областной территориальный центр комплектования проведет проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.

Подробности скандалы

Накануне у сети появились видео, на которых, вероятно, работники ТЦК жестоко обошлись с мужчиной во Львове. В сети отмечают, что представители военкомата затолкали мужчину в микроавтобус.

Очевидцы инцидента пытались помешать, но это не помогло. Одна из свидетелей происшествия снимала все на камеру. Когда военный увидел это, то пытался прекратить видеосъемку.

 

Обещают проверку

Командование Львовского областного ТЦК и СП заявило, что выяснит все обстоятельства ситуации. Для этого будет проведена служебная проверка.

"Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", - говорится в сообщении.

Подобные инциденты

Напомним, ранее в Тернополе ТЦК начал служебную проверку через видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Также недавно в сети вспыхнул скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

Также отметим, что 8 ноября полиция сообщила об избиении военного в Сумской области. Оказалось, что он является представителем ТЦК и пытался вручить повестку.

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