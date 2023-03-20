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Во Львове сообщили о гибели курсанта университета МВД, начато расследование

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Львов, Понедельник 20 марта 2023 11:18
Во Львове сообщили о гибели курсанта университета МВД, начато расследование Фото: во Львове сообщили о гибели курсанта университета МВД (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Курсант второкурсник Львовского университета государственных дел погиб во время пребывания в наряде. На что официально отреагировали в ВУЗе, там заявили о начале расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского государственного университета внутренних дел.

"Коллектив университета выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего соискателя высшего образования...Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства", - говорится в сообщении.

В вузе также уточнили, что погибший был курсантом второго курса. По факту его смерти начато служебное расследование.

Между тем местные СМИ ссылаясь на информацию курсантов этого учебного заведения, сообщили, что инцидент произошел вчера, 19 марта во время пребывания курсанта в наряде.

Мол, он застрелился из АКС-74У (оружие курсантам выдают во время суточных дежурств на отдельных постах). Вероятной причиной несчастного случая в сети называют угрозы декана факультета в сторону курсанта.

Напомним, вчера мы писали, что в учебном центре "Десна" в Черниговской области погибли четыре военных. Как сегодня сообщили в ДБР, эта трагедия произошла из-за детонации снаряда.

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Министерство внутренних дел Украины Львов курсант
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