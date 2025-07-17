Во Львове более 40 человек отравились в ресторане Кацурина: полиция открыла дело

Во Львове правоохранители расследуют массовое пищевое отравление в ресторане на улице Вороного. Владельцем заведения является известный ресторатор Миша Кацурин, муж певицы Нади Дорофеевой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"16 июля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов по улице Вороного", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, по состоянию на 22:00 среды, 16 июля, в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления обратилось 43 человека, среди которых трое детей.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и проводится досудебное расследование.
16 июля Миша Кацурин сообщил, что он и гости его заведения China Hi ("Китайский Привет") во Львове отравились. Ресторан открылся всего несколько дней назад.
По словам Кацурина, вероятной причиной массового отравления стали десерты с яичным кремом, которые подавали 14 и 15 июля. Он отметил, что предварительная гипотеза касается яиц и крема, которые могли быть опасными.
Ресторан временно закрыли, вызвали санитарную службу, которая проверила персонал, кухонные поверхности и продукты.
Владелец подчеркнул, что все продукты утилизируют независимо от результатов проверки. Кроме того, заведение готово пройти все проверки, предусмотренные законом, а результаты сообщить пострадавшим и общественности.
Кацурин заявил, что команда ресторана уже работает над разрешением ситуации, компенсирует расходы на лечение пострадавшим и поддерживает с ними связь. Он также признался, что сам попал в больницу из-за отравления.
Сейчас он украинский ресторатор, музыкант и бизнесмен, второй муж Нади Дорофеевой. До этого был женат на Даше Кацуриной - в этом браке родилось двое детей.
Сооснователь сети ресторанов и кафе восточной кухни: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.