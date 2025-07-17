Во Львове более 40 человек отравились в ресторане Кацурина: полиция открыла дело

Во Львове правоохранители расследуют массовое пищевое отравление в ресторане на улице Вороного. Владельцем заведения является известный ресторатор Миша Кацурин, муж певицы Нади Дорофеевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"16 июля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов по улице Вороного", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, по состоянию на 22:00 среды, 16 июля, в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления обратилось 43 человека, среди которых трое детей.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы и проводится досудебное расследование.