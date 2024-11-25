Во Львове скончался политзаключенный сталинских концлагерей Иван Мигус

На 92-м году жизни ушел из жизни Иван Мигус – выдающийся художник, писатель и бывший политзаключенный сталинских концлагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

Попрощаются с художником, писателем и бывшим политзаключенным сталинских концлагерей Иваном Мигусом во Львове:

сегодня, 25 ноября , в 19:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52) состоится Чин парастаса

, в 19:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52) состоится Чин парастаса завтра, 26 ноября , в 14:00 начнется Чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого, в 14:35, на площади Рынок пройдет общегородская церемония прощания

Ивана Мигуса похоронят на Лычаковском кладбище.

Что известно об Иване Мигусе

Иван Мигус родился 17 июня 1933 года в селе Ульгивок Люблинского воеводства (Польша) в украинской семье. В 1946 году, в результате принудительного переселения в рамках программы "обмена населением", его семья была перевезена в УССР.

В 1949 году Иван Мигус был арестован и отправлен в исправительно-трудовые лагеря в Мордовии и на Урале, где находился до 1955 года. В 1959 году его вторично приговорили к 13 годам заключения за поддержку деятельности шестидесятников.

Вернувшись из лагерей, Иван Мигус активно приобщился к общественной жизни. Являлся членом Львовского регионального общественно-культурного общества "Надсяння" и Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В 2016 году получил благодарность от города за свою деятельность.

Иван Мигус оставил после себя двух дочерей и сына.