Во Львове скончался политзаключенный сталинских концлагерей Иван Мигус
На 92-м году жизни ушел из жизни Иван Мигус – выдающийся художник, писатель и бывший политзаключенный сталинских концлагерей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Попрощаются с художником, писателем и бывшим политзаключенным сталинских концлагерей Иваном Мигусом во Львове:
- сегодня, 25 ноября , в 19:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52) состоится Чин парастаса
- завтра, 26 ноября , в 14:00 начнется Чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого, в 14:35, на площади Рынок пройдет общегородская церемония прощания
Ивана Мигуса похоронят на Лычаковском кладбище.
Что известно об Иване Мигусе
Иван Мигус родился 17 июня 1933 года в селе Ульгивок Люблинского воеводства (Польша) в украинской семье. В 1946 году, в результате принудительного переселения в рамках программы "обмена населением", его семья была перевезена в УССР.
В 1949 году Иван Мигус был арестован и отправлен в исправительно-трудовые лагеря в Мордовии и на Урале, где находился до 1955 года. В 1959 году его вторично приговорили к 13 годам заключения за поддержку деятельности шестидесятников.
Вернувшись из лагерей, Иван Мигус активно приобщился к общественной жизни. Являлся членом Львовского регионального общественно-культурного общества "Надсяння" и Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В 2016 году получил благодарность от города за свою деятельность.
Иван Мигус оставил после себя двух дочерей и сына.
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