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Во Львове скончался политзаключенный сталинских концлагерей Иван Мигус

Понедельник 25 ноября 2024 17:07
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Во Львове скончался политзаключенный сталинских концлагерей Иван Мигус Фото: Умер Иван Мигус (Львовский городской совет)
Автор: Татьяна Веремеева

На 92-м году жизни ушел из жизни Иван Мигус – выдающийся художник, писатель и бывший политзаключенный сталинских концлагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Попрощаются с художником, писателем и бывшим политзаключенным сталинских концлагерей Иваном Мигусом во Львове:

  • сегодня, 25 ноября , в 19:00 в часовне Рождества Иоанна Крестителя (ул. Пекарская, 52) состоится Чин парастаса
  • завтра, 26 ноября , в 14:00 начнется Чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого, в 14:35, на площади Рынок пройдет общегородская церемония прощания

Ивана Мигуса похоронят на Лычаковском кладбище.

Что известно об Иване Мигусе

Иван Мигус родился 17 июня 1933 года в селе Ульгивок Люблинского воеводства (Польша) в украинской семье. В 1946 году, в результате принудительного переселения в рамках программы "обмена населением", его семья была перевезена в УССР.

В 1949 году Иван Мигус был арестован и отправлен в исправительно-трудовые лагеря в Мордовии и на Урале, где находился до 1955 года. В 1959 году его вторично приговорили к 13 годам заключения за поддержку деятельности шестидесятников.

Вернувшись из лагерей, Иван Мигус активно приобщился к общественной жизни. Являлся членом Львовского регионального общественно-культурного общества "Надсяння" и Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В 2016 году получил благодарность от города за свою деятельность.

Иван Мигус оставил после себя двух дочерей и сына.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 19 ноября в Херсонской области погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили, который с начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Украины. По словам его собрата, Леван погиб в результате взрыва самодельного дрона во время подготовки разведывательно-смотровых позиций. Леван Лохишвили присоединился к рядам ВСУ 29 марта 2022 года. После короткого возвращения на родину в Грузию, он в 2024 году снова приехал воевать за свободу Украины. До войны Леван работал поваром.

Также мы писали, что на войне в Украине погиб 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, защищавший нашу страну в составе Интернационального легиона.

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