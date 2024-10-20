Во Львове неизвестные повредили могилы военных: полиция ищет злоумышленников

"Сегодня, 20 октября, в 09:30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища во Львове", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовской области. На вебпортале подчеркнули, что правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, совершивших надругательство на могилах защитников Украины.

По состоянию на сейчас решается вопрос правовой квалификации события.