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Во Львове неизвестные повредили могилы военных: полиция ищет злоумышленников

Фото: полиция ищет правонарушителей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 20 октября, стало известно, что неизвестные повредили могилы военнослужащих во Львове. Сеййчас выясняется, кто это сделал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на веб-портал Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 20 октября, в 09:30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища во Львове", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовской области. На вебпортале подчеркнули, что правоохранители принимают все меры для установления лиц злоумышленников, совершивших надругательство на могилах защитников Украины.

По состоянию на сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, что в Украине начали работу над созданием Национального военного мемориального кладбища. На нем планируют похоронить около 200 тысяч павших защитников нашей страны. Каким будет это кладбище - читайте в материале РБК-Украина.

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ЛьвовНациональная полиция