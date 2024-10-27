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Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой (видео)

Львов, Воскресенье 27 октября 2024 17:46
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Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой (видео) Фото: Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой. Правоохранители показали видео задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи на трассе М-06 Киев - Чоп гражданка сообщила, что стала очевидцем опасных маневров грузовика, создававших аварийные ситуации.

Полицейские догнали транспортное средство недалеко от Дидилова во Львовской области и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство "Драгер" показало 1,73 промилле. Отметим, что в Украине уже несколько лет существует фиксированная норма алкоголя в крови, которая составляет 0,20 промилле, поэтому на водителя составили протокол.

После сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения мужчина открыл дверь служебного авто, угрожая гранатой, и требовал возвращения документов.

Патрульные воспользовались моментом, выбежали из авто и приказали положить предмет на землю. Впоследствии мужчина вставил чеку назад, после чего был задержан.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительно граната оказалась тренировочной, однако она направлена на проведение экспертизы.

Напомним, что в начале года в Харькове задержали нетрезвого водителя с гранатой.

А в июне этого года в селе Фонтанка Одесской области нетрезвый водитель во время бегства от полицейских наехал на людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

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