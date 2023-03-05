Во Львове масштабная вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев

Более 30 жителей модульного городка для переселенцев обратились за помощью в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Предварительно – заболело 32 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталии Иванченко-Тимко.

По ее словам, предварительный диагноз "Острая кишечная инфекция". С ним госпитализированы 11 человек, из них 9 детей в возрасте до 17 лет. Все больные жалуются на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею в средней тяжести.

Когда врачи осмотрели всех проживающих в городке, то был обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей в возрасте до 17 лет. Врач отметила, что все больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении. За их состоянием наблюдают врачи одной из городских поликлиник Львова.

Кроме этого, был осуществлен комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. В помещениях городка была проведена дезинфекция. Эпидрасследование продолжается.