Во Львове двое подростков выпали с 16 этажа: полиция не исключает самоубийство

"Сегодня, 29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух людях, которые погибли от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 2 и полиции Львовской области.

Фото с места происшествия (lv.npu.gov.ua)

Сейчас устанавливаются личности погибших. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.