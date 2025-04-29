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Во Львове двое подростков выпали с 16 этажа: полиция не исключает самоубийство

Фото: во Львове двое подростков выпали с 16 этажа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львове во вторник, 29 апреля, несовершеннолетние парень и девушка выпали с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Полиция не исключает версию самоубийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 29 апреля, в 18.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух людях, которые погибли от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 2 и полиции Львовской области.

Фото с места происшествия (lv.npu.gov.ua)

Сейчас устанавливаются личности погибших. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

 

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Напомним, ранее мы сообщали о трагическом случае в Киевском районе Одессы. Там из окна на 16-м этаже выпали мать с ребенком, они погибли.

В августе прошлого года в Одессе из окна выпал трехлетний ребенок. Правоохранители установили, что несчастный случай произошел, когда отец мальчика ненадолго ушел в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал.

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Львов