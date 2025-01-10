RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Во Львове девять человек отравились угарным газом: пятеро детей госпитализировали в больницу

Фото: Отравление угарным газом (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 10 января в Галицком районе Львова на улице Князя Романа произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали девять человек, среди них пятеро детей в возрасте 6, 12 и 13 лет.

Детей госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова. Состояние всех пострадавших оценивают как средней тяжести.

Также пострадали женщины 1976 и 1984 годов рождения, которым помощь оказали на месте. Двух девушек 17 и 18 лет доставили в Областную клиническую больницу Львова. Их состояние также средней тяжести.

Аварийная бригада газовой службы оперативно прекратила подачу газа в дом.

Управление городского совета напоминает, если вы заметили признаки угарного газа:

  • откройте все окна для доступа свежего воздуха
  • выключите все приборы, которые могут генерировать угарный газ
  • немедленно звоните в аварийную службу газа (104) и вызывайте скорую помощь (103)

Напомним, угарный газ - это невидимая, но смертельно опасная угроза, даже в небольших концентрациях. Соблюдая простые правила безопасности, вы сможете защитить себя и своих близких. РБК-Украина рассказывало о рисках, связанных с угарным газом, и эффективных способах предотвращения отравления.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовГаз