Во Львове девять человек отравились угарным газом: пятеро детей госпитализировали в больницу

Напомним, угарный газ - это невидимая, но смертельно опасная угроза, даже в небольших концентрациях. Соблюдая простые правила безопасности, вы сможете защитить себя и своих близких. РБК-Украина рассказывало о рисках, связанных с угарным газом, и эффективных способах предотвращения отравления.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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